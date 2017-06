Charlie Centa y Bimba Bosé, ¡unidos por un rayo!

Desde que el pasado mes de enero la muerte de Bimba Bosé sacudiera a sus amigos y familiares, no han dejado de sucederse las muestras de cariño a través de las redes sociales. Aunque apartado del foco mediático, su viudo, el modelo Charlie Centa, ha aprovechado su cuenta en Instagram para ir colgando pequeñas muestras de amor cargadas de positivismo.

Este no ha sido el único gesto nostálgico que ha tenido Centa con su chica. Durante los últimos meses, el modelo ha colgado fotografías tan simpáticas como esta, cumpliendo el deseo de Bimba de que se la recordara con alegría y positividad.

Cercano con sus hijas

También aprovechó el pasado mes de abril para desearle feliz cumpleaños a Dora Postigo, la hija mayor de Bimba. "¡Feliz cumpleaños mi Dorita! Te quiero, to the moon and back", apuntó sobre esta fotografía en compañía de la joven.