Chayo Mohedano, entre dos aguas: "Tengo la suerte de llevarme muy bien con Rocío y Gloria Camila"

"Me gusta mucho como estoy viendo a Gloria Camila. Me da mucha pena cuando sufre y ahora ya está con su Kiko así que sufrirá menos" , confesaba.

''Jesús Mariñas, ¿qué has dicho?''

En cuanto a las duras palabras de Jesús Mariñas que apuntaba que Gloria Camila no se merecía ser hija de Rocío Jurado, Chayo lo tiene claro: "Me parece muy feo, cualquier persona que escuchara eso diría 'Jesús, ¿qué has dicho?".

Además, sentencia: "Él se tendría que preocupar muy mucho de cómo fue él como hijo con su madre y su padre, de si se sienten orgullosos hoy por hoy de él".