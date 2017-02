A Chayo Mohedano se le resiste la tele

''No tengo nada firmado'' La cantante Chayo Mohedano ha arropado a su amiga, Marián Valderrama, en la presentación de su nuevo disco en Madrid. La hija de Rosa Benito llegaba tarde al evento pero tuvo unos minutos para hablar con la prensa a la que confirmó que, de momento, no vuelve a televisión. "Yo no tengo nada firmado. Me han contado que el programa no se hace", respondiendo a su supuesto regreso a la pequeña pantalla junto a su madre.



''Sobrevivo todos los días'' La sobrina de la fallecida Rocío Jurado, que actualmente representa un espectáculo musical junto a su madre en Madrid, Barcelona y Benidorm, tiene claro que no iría al reality 'Supervivientes'. "No en 'Supervivientes' no. Yo ya sobrevivo todos los días", afirmó.



Mercé, padrino de Marián Marián Valderrama, nieta del gran cantante Juanito Valderrama, contó con un padrino de excepción, el cantante José Mercé.



Marián lo dio todo sobre el escenario En su nuevo disco, 'Flores', Marián Valderrama interpreta temas de autores consagrados en diferentes géneros.



Los padres de la criatura Al evento no podían faltar los padres de la protagonista, Marián Conde y Juan Valderrama.



Chiquetete y Carmen Gahona El cantante, que llegó acompañado por su pareja, Carmen Gahona, lanzó un mensaje para su hijo Manuel, fruto de su matrimonio con Raquel Bollo. "Me he podido equivocar pero si alguna vez quiere venir aquí tiene a su padre", afirmó, a la que vez que comentaba que su hijo nunca le había pedido ayudar para lanzar su carrera musical. "Mi hijo no me ha pedido que le ayude", sentenció.



Foto de familia Marián Valderrama posó con sus invitados, su padrino y sus padres.



Ángela Carrasco La actriz y cantante Ángela Carrasco, amiga de la familia.



Valentín Paredes El actor Valentín Paredes.



Paco Clavel y cía El artista y creador durante la Movida del guarripop y el cutreLux Paco Clavel junto a una amiga.



