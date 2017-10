Chayo y Gisela, comentaristas estrellas de 'OT'

Gisela, la voz de la 'experiencia'

Por su parte, Gisela quiso dar su opinión en calidad de concursante de la primera edición, asegurando que no todo se puede achacar a los nervios.

"El formato me apasiona, a mí me cambió la vida. Yo he vivido lo mismo que esos chicos. En la gala hubo muchas cosas que por dentro no entendía. Hubo fallos, desafinaciones… ", señaló.