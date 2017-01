Chelo García Cortés, confidente de Bárbara Rey en su historia con el Rey Juan Carlos

El escándalo de Bárbara Rey y el Rey Juan Carlos I Bárbara Rey vuelve a estar en el ojo del huracán. La popular vedette se ha convertido en el personaje estrella de los últimos días después de que un medio digital sacara a la luz el extracto de un banco mediante el que se destapaba que, a principios de los noventa, el CNI habría pagado a la artista una suculenta cantidad de dinero, depositando fondos reservados en una cuenta de Luxemburgo, para que nunca desvelara su relación con el Rey Juan Carlos I. De sus encuentros íntimos, Rey poseería un vídeo y varias cintas de audio que darían veracidad a la relación secreta, hecho que provocó que los servicios de inteligencia cedieran al chantaje de la vedette, que amenazaba con contarlo todo en televisión. Sin embargo, Bárbara Rey consultó a un abogado para que verificara la procedencia de los fondos, al tener miedo de que le pudieran estar tendiendo una trampa.



Bárbara Rey tendría a día de hoy copias del material Una trabajadora de ‘OK Diario’, medio que ha destapado el escándalo, se sentó en el plató de ‘Sálvame’ para asegurar que, aunque el CNI quiso en su día “comprar el silencio de Bárbara Rey”, la artista sigue contando en su haber con el polémico material. “Bárbara Rey, a día de hoy, tiene el material… Como dice mi jefe, Eduardo Inda, hay copias de copias”, afirmó. Sin embargo, Chelo García Cortés, gran amiga de la que fuera esposa de Ángel Cristo, puso en duda las palabras de la periodista: “A mí me constaba que había hecho entrega de un último material”.



Chelo García Cortés, intermediaria entre Bárbara y el Rey De hecho, Chelo García Cortés desveló que ella misma facilitó “a través de una tercera persona” un encuentro de la musa de la Transición “con una persona muy cercana al Rey” para que hiciera entrega del material que faltaba por entregar. “El material que todavía le quedaba quería que llegara a manos del Rey”, dijo García Cortés.



El miedo de Chelo García Cortés Cuando se pensaba que nadie la estaba grabando, Chelo García Cortés hizo unas reveladoras declaraciones que emitieron en el programa de Telecinco. “Lo que yo no voy a hacer es jugarme el cuello. Yo lo que he vivido no lo puedo contar porque no me van a proteger… Yo no voy a confirmar esas cintas”, afirmó. Antes de añadir que “Bárbara públicamente nunca ha contado esta relación. Solo hizo público mi historia con ella. Todo el país sabe lo que ella ha podido decir en privado… Yo he estado mucho en esa época”. Sin embargo, desmiente que Sofía Cristo llamara al Rey “tito Juan”, ya que ni tan siquiera había nacido.



El enfado de Chelo García Cortés “Una persona nos dice que te preguntemos si tú has hablado a título personal sobre este tema con el Rey emérito por teléfono”, le preguntaba Carlota Corredera a Chelo García Cortés. Aunque la periodista ha preferido no hablar, sus compañeros se han puesto a recrear cómo podría haber sido esta llamada, momento que ha aprovechado Bárbara Rey para enviarle un mensaje a su amiga que ha hecho estallar a la colaboradora. “He sido la persona más fiel que has tenido en toda tu vida, la que más te ha protegido, ¿y encima te crees que yo soy la que está facilitando esta recreación?”, decía García Cortés enfadada. “En este país la que has hablado eres tú, yo no te he traicionado en mi vida”, ha recordado.



Chelo, ''protectora'' de Bárbara El programa también ha rescatado un ‘Diario Ché’ que la periodista realizó en verano de 2014 en casa de Bárbara Rey. Durante la entrevista, Bárbara Rey parece hablar de manera velada sobre su historia con Juan Carlos I. “Te viniste a vivir a mi casa porque me tenías que proteger”, le dice en referencia a un amor prohibido que tuvo durante los años en los que se supone que Rey tuvo la aventura amorosa con el Monarca. “Cuando ya llevas un tiempo con una persona y no te responde ni como amor ni como nada, entonces terminas por romper”, apuntó la vedette sobre el motivo de la separación. “¿Te acuerdas cuando yo descolgué el teléfono y oí aquella voz y casi me muero del susto? No pude más que decirle: “Un momentito, que está en la ducha””, comenta García Cortés en las imágenes.



El chalé de la discordia Esta misma mañana, OK Diario ha ampliado la información con nuevos datos, asegurando que Bárbara Rey habría confirmado el lugar en el que se produjeron parte de los encuentros, un chalé que les prestaba el CNI en las afueras de Madrid. “La actriz murciana ha reconocido a OKDIARIO que visitó en más de una ocasión ese chalé, situado en Aravaca, en una zona próxima a Madrid, por petición expresa de Don Juan Carlos”, señala el medio.



