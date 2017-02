Chenoa desmiente estar enamorada de David Guapo

¡...La vida! Eso y su legión de fans , y es que la cantante quiere dejar atrás a los hombres en una etapa de su vida en la que está completamente centrada en su trabajo en 'Tu Cara me suena' y en la promoción de su último disco y la gira correspondiente, el tour 'Soy humana'.

Así lo desmiente

Con un sencillo vídeo, Chenoa ha hecho llegar a todos sus fans su mensaje: "Bonjour, hola a todos. Me voy a tomar un cafelito, que me apetece y tengo que trabajar. Oye, que estoy enamorada DE LA VIDA, de nadie más, No estoy enamorada de nadie. Gracias por preguntar. Besitos, adiós", dice escuetamente en el vídeo que podéis ver más abajo.