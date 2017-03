Chenoa: "En este país no se puede estar sola, feliz y llena de amor"

Chenoa, a tope Tras volver a desmentir su relación con el humorista David Guapo, Chenoa prefiere hablar de sus proyectos profesionales. Y es que la cantante se encuentra en una de las mejores etapas de su vida este nivel: formará parte del jurado de 'Tú cara no me suena' y ha debutado como colaboradora en 'Zapeando', al tiempo que se encuentra de gira con su útlimo trabajo, “Soy humana”. ¡Está 'on fire'! ¿Qué balance haces de tú paso cómo jurado? ¿ha sido difícil para ti juzgar a Rosa?

Como jurado y como novata me he sentido muy a gusto. Juzgar siempre es difícil porque yo he estado en el otro lado. No me viene como algo que no entiendo, sino todo lo contrario. Son muchas galas y hay mucha tensión. Hay una empatía muy grande con los concursantes porque vengo de un reality.



''Si Rosa no ganara no es porque no cante bien, es porque igual no imita lo suficientemente bien'' ¿Crees que ganará Rosa debido al gran número de fans que tiene más que por que se lo merezca?

No, si gana no creo que sea el motivo aunque el apoyo del público es fundamental en la carrera de cualquier artista. Además, este es un concurso de imitaciones y si no ganara no es porque no cante bien, es porque igual no imita lo suficientemente bien o porque, por ejemplo, Blas ha imitado mejor.



''Sé que a primeras doy ese aspecto de dureza'' ¿Cómo ha sido tu relación con Lolita?

He aprendido mucho de ella y nos hemos hecho muy amigas. Lo mejor que me llevo de aquí son los amigos del jurado. Para mí ha sido un descubrimiento a nivel humano maravilloso. Me he sentido muy comprendida, muy querida y arropada. Sé que a primeras doy ese aspecto de dureza, pero ellos en seguida han visto que era una fachada. Me han desmontado como una cebolla.



Ansiosa por trabajar con Mónica Naranjo Formarás parte del jurado de 'Tú cara no me suena' junto a Mónica Naranjo.

La conozco y es compañera de profesión. Me la he encontrado toda la vida y soy fan confesa de Mónica desde que salí de OT Siempre lo he dicho. Ella era mi preferida.



Ya se ha hecho su hueco en la tele Comienzas en 'Zapeando'. ¿Cuál va a ser tu perfil de colaboradora?

Aún no tengo ni idea. Es lo bueno de empezar aventuras. Soy una enamorada del medio, he nacido entre música y tele, con lo cual estoy parida por medios. Lo tomo con cautela y con diversión, pero siempre de la mano de gente que sabe, como es el caso de Fran Blanco o en este caso al lado de Lolita, Ángel Llàcer y Carlos Latre, que me han acogido con los brazos abiertos.



Sobre 'Zapeando': ''Tengo buenas sensaciones'' ¿Cómo crees que te van a recibir?

Ya he estado allí y los conozco a todos. Son geniales. Cristina Pedroche, Anna Simón, Fran Blanco -con quien trabajé un año en la radio-, soy superfan de Leo Harlem.... Tengo buenas sensaciones. ¿Cómo llevas el tema de leer el 'cue'?

Bien, lo he hecho ya tres veces y se me da bien. La tele requiere naturalidad. Repudia mucho lo que es el postureo. Si me equivoco no pasará nada.



''Es muy difícil imitar a un personaje. Yo no me atrevo'' ¿Te ves dando el salto a presentadora?

Nunca sé las propuestas que llegan, pero me lo tomo con temple. Es importante tomármelo con cautela. ¿Serías concursante de TCMS?

No, jamás. Tengo una carencia muy fuerte a la hora de imitar. Lo intenté con Diana Ross y no lo logré. Es muy difícil imitar a un personaje. Yo no me atrevo.



Hartita de los rumores Se te relacionaba con David Guapo...

Ya lo he desmentido y los rumores a mí no me sirven para nada. En este país no se puede estar sola, feliz y llena de amor.



En su punto álgido ¿Cómo llevas el tema de la música?

Estoy de gira con mi segundo single. ¿Sientes que estás en uno de tus mejores momentos?

Siento que estoy en un momento maravilloso que es lo que quería. He trabajado mucho para tenerlo, jamás me he quedado quieta. He tenido otros momentos buenos, pero el artista siempre tiene picos.



