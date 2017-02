Chenoa le "roba" el marido a Alaska

No para de currar

Chenoa está que 'lo peta' últimamente y no precisamente con los hombres, aunque eso es algo que no le quita el sueño después de confirmar esta misma semana que está "enamorada de la vida, de nadie más", así que que no cunda el pánico que Mario y Alaska ¡siguen felizmente casados!

La cantante de temas como 'Cuanto tú vas' o 'Absurda Cenicienta' está a tope con la promoción de su gira 'Soy humana', pero también en la tele con 'Tu cara me suena' y el próximo estreno de la edición con anónimos 'Tu cara no me suena todavía', pero es que ahora ¡le ha salido otro proyecto más!