Chenoa se presenta sin bragas (ni nada) en 'El hormiguero'

Ángel Llácer: 'Chenoa No lleva bragas, se las ha quitado'

El jurado de 'tu cara me suena' acudió en 'El hormiguero' para promocionar su programa, y lo hicieron revolucionando al público al hacer público el íntimo secreto de Chenoa: "no lleva bragas, se las ha quitado", gritó Ángel Llácer nada más entrar en el plató.

Obligada a explicar lo sucedido, Chenoa confesó todo: "Pilar Rubio me ha dicho que me quite las bragas y lo he hecho, porque ella siempre viste muy bien y siempre hago caso a lo que me dicen", justificó entre risas y aclarando que no quería que su ropa interior quedase al descubierto con las transparencias de su mono.