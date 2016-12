Chipiona, sin constancia de la ruta turística de Rocío Jurado con la que se forra Amador Mohedano

Desde luego, si el ex de Rosa Benito tiene pensado llevar a cabo estas visitas guiadas, no nos cabe duda de que necesitará más de un permiso , ¡por lo que ya se puede ir poniendo las pilas arreglando papeles con el ayuntamiento de Chipiona!

El museo, aún cerrado

Al otro lado de la familia, los Ortega Cano se han puesto manos a la obra con el museo de Rocío, y es que prefieren que sean los fans lo que puedan disfrutar de todos los enseres de los que disfrutó la cantante en vida. Un museo que aún no ha abierto las puertas y ya arrastra polémica y broncas familiares: "No sé nada, yo hace dos años que no tengo ni idea de lo que ocurre. Esto es vergonzoso, no tiene nombre", decía en su última visita a 'Sálvame Deluxe'.

"Que no cuenten conmigo, aunque era mi sueño y el de Rocío Jurado, pero yo creo que si no se ha abierto en estos dos años y medio no se va a abrir", sentenció enfadado.