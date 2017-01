Exclusiva: Colate, enamorado de una nueva mujer en Miami

Colate Vallejo-Nágera vuelve a tener una mujer que le mima. Después de años de sequía –por lo menos de cara al público–, el ex de Paulina Rubio está de nuevo enamorado .

“Por fin juntos después de demasiado tiempo... y no debería haber sido así” , escribió Colate como pie de foto a esta imagen con la que celebró en Instagram el reencuentro con su hijo.

Desde que se separaron, las relaciones con su ex no han sido fáciles. Según Colate, Paulina, madre de su hijo, no cumple el régimen de custodia compartida que estableció la Corte de Miami y la piensa demandar por ello.