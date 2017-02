Colate Vallejo-Nágera: ''Puede que demande a Paulina''

Eso no lo dice sólo mi hermana. Es más difícil encontrar a gente que no lo diga.

Me casé enamorado. Ahora he madurado y veo las cosas de otra manera. Si volviera atrás, no me gustaría volver a pasar por esto.

Llevo ya once años allí. Con lo que me cuesta vivir en Miami, aquí viviría como un marajá. Reconozco que me cuesta llegar a fin de mes.

''No me he sentido bien tratado''

¿Te has sentido maltratado?

No me he sentido bien tratado. No me gusta hablar mal de nadie y menos de la madre de mi hijo.

¿Por eso eres comedido a la hora de hablar de Paulina?

Me cuido mucho. Pero hay veces que estallo, como la última demanda que le he puesto, porque es habitual que no cumpla con la custodia. Todos estos años he intentado tener una relación cordial por el bien de mi hijo y he estado tragando hasta que he dicho “basta”.

Tu ex ha posado con sus dos hijos, Nico y Eros. ¿Te ha pedido permiso para sacar a tu hijo en una portada?

Pues no. Primero tengo que digerirlo y ver qué medidas tomo. Puede que la demande porque tendría que haberme pedido permiso. A mí ese reportaje me lo pidieron y me negué.