¿Cómo está la relación entre Jesulín y Campanario?

El matrimonio formado por Jesulín de Ubrique y María José Campanario no está atravesando por su mejor momento en lo referente a la salud. A los problemas derivados de la fibromialgia que padece la mujer del diestro, que la han llevado a pasar una larga temporada ingresada en un centro psiquiátrico, se suma el percance sufrido por el torero el pasado fin de semana en un pueblo abulense, donde sufrió un golpe de calor.

El paparazzi Diego Arrabal asegura haber hablado con la pareja y en su entrevista previa apuntó que "ella no está bien y él está tocado, muy tocado" . Ya en plató, el periodista ha hablado de las sensaciones que le han producido este encuentro. “Estuve la semana pasada con ellos y no están atravesando por su mejor momento”, indicó.

“Ella estaba mal, quería explicar en todo momento en la situación en la que está”, afirma, apuntando que no le gusta que se hable del tipo de clínica en la que está ingresada: “Intenta justificar que está ingresada en un psiquiátrico, aunque es consciente de lo que le está pasando”.

“En el tema médico no deberíamos de entrar… Se ve claramente que está mal” , sentenció.

El reportero gráfico asegura que María José no tiene en estos momentos ganas de enfrentarse con nadie, especialmente con la prensa. “ He visto a una María José con la bandera blanca… Se quiere llevar bien con todo el mundo” , indicó antes de pegar un tirón de orejas a sus compañeros.

Sin embargo, no cree que María José esté tan grave como algunos colaboradores apuntan. “Lo que escucho en los medios se asemeja muy poco a lo que he visto. Ella está muy lúcida” , afirmó. “Ella ha querido tapar esto. Está claro que tiene algo más que una fibromialgia”.

Arrabal confesó que María José ha mantenido un acercamiento cordial con los periodistas, que decidieron no grabar en vídeo su chapuzón en la playa bajo el brazo de Jesulín, ya que no estaba en muy buenas condiciones físicas. “Cuando ves está imagen en directo, se te ponen los pelos de punta” , recordó.

Jesús Manuel, confidente de la mujer del torero, también ha visto a María José en la última semana. “Está mucho mejor que hace un mes, pero eso no quiere decir que esté bien” , aclaró. Y es que el periodista dejé entrever que hace un mes llegó a temer por el estado de salud mental de la joven.

Rentabilizando la situación

¿Por qué Jesulín de Ubrique y su esposa están tan cordiales con la prensa y tan habladores en su revista de cabecera? “Tanto Jesús como ella juegan a ese juego. Mienten o no dicen del todo la verdad, y luego lo cuentan en una entrevista”, afirmó Diego. “Jesús antes regalaba muchas exclusivas, pero ya no… Los ingresos de Jesús son cada vez menores”.

Gema López no entendía la actitud sumisa de su compañero, más con lo cañero que ha sido con la misma Campanario en su pasado, por lo que le echó en cara que no estaba contando nada destacable y que falseaba su imagen más amable por un motivo desconocido. ¿De verdad no hablaron de su enfermedad durante la hora que mantuvieron de conversación? “Hablamos de otras cosas, como del juicio de María Patiño”, indicó.