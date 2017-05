¿Cómo está viendo María Teresa a Bigote en 'SV'?

Según ella y dejando siempre claro que no acude a los debates del reality en calidad de defensora del humorista, Borrego ha confesado que su madre no está nada contenta con la actitud que está teniendo Edmundo en el concurso. " Mª Teresa no reconoce a Edmundo, no le gusta ver al Edmundo que está viendo ", afirmó.

Un camino de rosas para Bigote

Todo esto viene después de que Bigote, pese a la actitud pasiva y apática que está teniendo, diera un tirón de orejas a la organización del reality y afirmara que está encontrando todo demasiado fácil.

"Yo pensaba que esto era duro y de duro no tiene nada… Yo no me aburro, pero falta acción y falta pasar fatiga. No me ha decepcionado la experiencia, pero la encuentro muy fácil", afirmó.