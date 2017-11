Cósima Ramírez habla sin tapujos sobre su bisexualidad

Una rebelde Ha presentado en Barcelona una marca de motos sueca, Husqvarna, pero lo suyo es la moda por vía materna y ahora la música. Cósima ejerció de DJ en el evento, una actividad que realiza todos los jueves en la tienda madrileña de su madre, Agatha Ruiz de la Prada. ¿Eres una apasionada de las motos? Pues no mucho, la verdad. Mi hermano Tristán sí que disfruta con ellas. De hecho, acaba de recorrer buena parte de Asia, durante seis meses, en moto. ¿Te ves más de paquete de tu hermano? (Risas) Todavía no me he atrevido. Su rollo es el de motero más bien solitario con tan solo el horizonte por delante, improvisando el recorrido y durmiendo en tienda de campaña. Mi madre sí fue bastante motera cuando era joven. La moto se asocia mucho a los rebeldes sin causa. ¿Tú eres rebelde? Sí y con causa. Porque hay muchos motivos para ser rebelde durante toda la vida. Me resisto a cualquier norma que me impongan.



Muy cómplice de su madre ¿Tus padres te impusieron muchas? Sí. Fueron muy intensos conmigo en la niñez, querían que fuera la niña perfecta y yo siempre tenía en la boca la palabra ‘Desapúntame’. He sido terrible tocando el violín, aprendiendo alemán … Terrible con el violín, pero esta noche ejerces de dj en esta presentación. Lo de ser dj ha surgido un poco por casualidad. Me encanta la música y pincho todos los jueves en la tienda de mi madre. Ahí aprendí. Tu madre concedió, la semana pasada, una amplia entrevista a la revista Diez Minutos donde hablaba de su situación emocional. Ella tiene claro que has luchado mucho por ella. Sí. Mi hermano es un santo, pero no es tan luchador como yo. A mí me gusta más la pelea. Como mujer, mi madre me siente más cercana, cómplice. Yo la defiendo y lo seguiré haciendo. También tengo claro que mi madre sabe defenderse muy bien sola.



Con su padre, no es el mejor momento ¿Vives con ella en casa? Sí y con mi hermano. Estamos los tres juntos y nos llevamos bien, sin tensiones ni conflictos. Felices, la verdad. ¿De qué habláis habitualmente en una comida o en una cena? Pues un poco de todo. Ya no se habla tanto de política como antes cuando vivía mi padre en casa y sí lo hacemos de trabajo. Ahora que estoy en casa veo que mi madre está viviendo una segunda adolescencia. Participa en varios grupos de Whatsapp, recibe chistes tontos que le hacen gracia… ¿Qué tal la relación con tu padre? Ha sido mejor en otros momentos, pero bien de todas formas. Le adoro y le defiendo a muerte. Siempre me he sentido identificada con él. En cambio, mi hermano y mi madre son inseparables. Mi hermano se lo cuenta todo a ella hasta un punto que yo no lo haría en la vida. A mi padre y a mí nos gusta, sobre todo, hablar de temas que no sean personales.



Sus amores perrunos ¿Tu madre pregunta por tu padre? Bueno, estoy ahí intentando negociar posiciones. Mi hermano Tristán es el que ejerce de diplomático en todo momento. ¿Cuándo le vais a dar nietos a tu madre? Ella insiste bastante en este tema tanto a mi hermano como a mí y no sabría decirte, en este momento, cuál de los dos está más alejado de hacerlo realidad. Nosotros nos sentimos tan adolescentes que no nos vemos capaces de ejercer de padres. Llevas corazones en la camiseta y en el chaleco. ¿Cómo está el tuyo? Pues muy bien la verdad. Tengo 12 perros con lo cual hay mucho jaleo de amor por ellos.



Bisexual declarada Has declarado públicamente tu bisexualidad. ¿Te has encontrado con haters que te han atacado por ello en las redes sociales? Tampoco me muevo tanto por las redes y no recuerdo haber visto a haters, aunque alguno habrá. Donde tuve problemas fue en casa. Al principio, para mi madre fue un drama enterarse que yo era bisexual y además que lo hiciera público. Mi padre, en cambio, lo encajó al instante. Vengo de una familia liberal, incluyendo a mi madre, y lo de mi condición sexual es una tontería. Hay gente que sí lo lleva mal y si mi declaración pública puede ayudar a normalizar el tema, pues mejor. ¿Cómo pasarás las vacaciones de Navidad? En casa con mi madre y mi hermano. También acudirán unos muy buenos amigos de la familia para celebrar las fiestas. Luego me marcharé de viaje con una amiga. ¿Es muy especial tu amiga? Sí, es mi amor platónico, mi mejor amiga. Con los mejores amigos, mejor no meterse en la cama.



