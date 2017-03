Bueno, ¿pero qué has hecho estos años? Pues me he dedicado a proyectarme, meditar y escuchar música. Y, bueno, he hecho algún negocio pequeño porque hay que sobrevivir.

''Soy un triunfador''

Pero alguien que se va así, como tú, se va con mucho dinero en los bolsillos…

Yo no. Cuando me fui, me fui con una mano delante y otra detrás. Todo lo que gané me lo gasté en obras de arte que cedí a mi hija pequeña. Yo me fui buscando otro modo de vida que no me hiciera daño. He de reconocer que hay episodios de la televisión que me han perjudicado mucho.

¿Has llorado alguna vez?

No, eso se lo dejo a mi polo opuesto. Yo de sufrimiento no lloro jamás. Además, el sufrimiento es necesario para conseguir la felicidad.

¿Te consideras un triunfador o un fracasado?

Yo soy un triunfador nato. He triunfado en todo lo que he hecho en mi vida. Otra cosa es que no me mantenga. Pero el triunfo es que uno sienta que está sentado en la cima del mundo, que todo te dé igual, que no tengas estrés…

Cuando escuchas a alguien decir que eres un perdedor, ¿te partes de risa?

No, porque a nadie le hace gracia que le critiquen además malintencionadamente, pero ya estoy vacunado. De mí han dicho lo peor que se puede decir de alguien. Dijeron que era un enfermo terminal, que tenía el sida.

¿Tal cual?

Como te lo digo. Me acuerdo que me llamó una amiga con la que había tenido una relación para decirme que cómo la había podido hacer eso. Pues imagínate la pobre mujer…