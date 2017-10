Familia feliz

Cristiano Ronaldo no puede ser más feliz. Acaba de ser elegido mejor jugador de fútbol del mundo por segundo año consecutivo, The Best, y en unos meses será papá por tercera vez. El delantero del Real Madrid viajó a Londres acompañado por su novia, la modelo Georgina Rodríguez –embarazada de una niña– y su hijo mayor, Cristiano Jr.

Al ser un viaje tan breve y largo, los mellizos Eva y Mateo, de cuatro meses, se quedaron en Madrid.