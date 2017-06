Cristiano Ronaldo habla por primera vez de Georgina

'No me gusta que me piten''

Las pitadas en su propio estadio cuando da lo mejor de sí mismo sobre el terreno de juego puede que influyan en la opinión del jugador sobre la afición del Real Madrid.

"No me gusta que me piten en mi propio estadio. Una persona que da el 100% y las cosas no salen, no es correcto que te silben al primer fallo. Cuando estás en una fase de dificultad necesitas un apoyo extra, y a veces no lo tenemos… Estuve muchos años en Manchester y allí no me pasó nunca", dijo.