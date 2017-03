Cristiano Ronaldo, ¿padre de gemelos?

QMD!12/03/2017

Parece que Cristiano Ronaldo tiene ganas de ampliar la familia. La prensa británica amenecía este domingo señalando que el astro portugués estaría pensando en ser padre de nuevo. Las fuentes, cercanas al futbolista del Real Madrid, afirman que espera gemelos por gestación subrogada en Estados Unidos y que el nacimiento de los niños tendrá lugar muy pronto.

Un proceso que parece no ser nuevo para la estrella del Real Madrid, puesto que en el año 2010 se convirtió en padre de Cristiano Ronaldo Jr. y se rumorea que también fue a través también de un vientre de alquiler. El joven decidió anunciar la noticia a través de las redes sociales y pidiendo respeto y privacidad para él y para su hijo. "Con gran alegría y emoción informo que recientemente he sido padre de un niño. La madre del bebé y yo hemos acordado, ya que ella prefiere que su identidad se mantenga confidencial, que mi hijo se quede bajo mi exclusiva tutela. No se dará más información sobre este asunto y pido a todo el mundo que se respete completamente mi derecho a la privacidad (y a la del niño) al menos en temas tan personales como estos​".

Por aquel entonces Cristiano Ronaldo salía con la modelo rusa Irina Shayk, que precisamente se convertirá en madre junto a su actual pareja, el actor Bradley Cooper, en tan sólo unas semanas. Ahora, el astro portugués comparte su vida con Georgina Rodríguez, una joven dependienta de 22 años que ha conquistado a Ronaldo, pero con la que no parece dispuesto a tener hijos o quizás su intención de ampliar la familia era algo que se venía gestionando antes de conocer a su actual pareja. Sea como fuera, parece que todos están encantados con la llegada de los gemelos y la familia del futbolista está deseando conocer a los nuevos miembros del clan.