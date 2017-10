Cristina no fue una 'buena mujer' durante su matrimonio

Cristina echa la vista atrás El pasado lunes Cristina Rodríguez abrió su corazón para los espectadores de 'Cámbiame'. Aprovechando que Pelayo tenía que cambiar en pack al 'Club de las Alegres Divorciadas', Carlota Corredera asaltó a la estilista para que hablara largo y tendido sobre su boda y posterior divorcio. Y es que, pese a que sea un dato desconocido por muchos, la diseñadora de vestuario estuvo casada durante más de una década.



''Mi exmarido es un tipo estupendo'' "Me casé en el 94, tenía 22 años. Para mí fue un día maravilloso", recordó Cristina, que parece no haberse arrepentido en dar este paso tan importante en su vida, pese a que el matrimonio acabó siendo fallido. "Mi exmarido es un tipo estupendo que encajó de maravilla ese look".



Atrevido vestido de novia Y es que en el pantallón pudieron verse fotos de la boda de Cristina y el original atuendo que escogió para la ocasión. Lejos de decantarse por un tradicional vestido de novia, la valenciana acudió a la celebración con una falda plateada y un llamativo sujetador de malla metálica con cadenas doradas y flores a juego. "No supe nada del vestido hasta el día de la boda. Yo quería un vestido sorpresa porque me aburro de todo", señaló.



''Si ahora escucho poco, antes escuchaba menos'' La experta en moda quiso hacer examen de conciencia y analizar cómo era la Cristina de mediados de los noventa. "Era muy parecida a la ahora. Cabezota, disciplinada… Si ahora escucho poco, antes escuchaba menos", dijo visiblemente emocionada.



No escuchó el sabio consejo de su madre Y es que ya se sabe que las madres son muy sabias, recordando Cristina un consejo que le dio la suya y del que hizo caso omiso: "Mi madre me dijo 'no te cases, hija. Tu marido es maravilloso, pero tú tienes que volar". No le hice caso, pero tenía razón. Siempre he pensado que, si hubiera conocido al que fue mi marido diez años después, a lo mejor ahora estaríamos casados. Muchas veces no es la persona que escoges, sino cuándo la escoges".



''Yo no era una buena mujer'' Sobre los motivos de la separación quiso ser sincera y achacarse la gran parte de culpa. "Los últimos años de mi matrimonio yo vivía en Madrid y él, en Barcelona. Cada vez estábamos más lejos el uno del otro. Yo me pasé como tres años diciéndole que la relación no iba bien, que no le daba nada, que no era una buena mujer", dijo a punto de romper a llorar. "Él sí que era un bueno marido y yo no era una buena mujer".



No lo ve como un fracaso De esta etapa en su vida ha sabido quedarse con el lado positivo. "Nos han enseñado que un divorcio supone un fracaso, pero no creo que sea así. Siempre digo que si has pasado 12 años de tu vida con alguien no es ningún fracaso… Está claro que, al yo no tener hijos, la ruptura fue muy diferente. Siempre le digo a la gente que la decisión más importante en tu vida no es casarse, yo me he divorciado y no he tenido ningún trauma, la decisión más importante en tu vida es con quién tienes tus hijos", señaló.



