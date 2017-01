Cristina Pedroche, sobre Dabid Muñoz: "Quiero tener un hijo suyo"

Maestra de ceremonias Cristina Pedroche ha sido la elegida para inaugurar una conocida marca de gimnasios. En el evento, la presentadora ha lucido la mejor de sus sonrisas, lanzándose a hablar de sus planes de ser madre y de cuál ha sido el original y espectacular regalo de cumpleaños que eligió para su marido, el chef David Muñoz. David y Cristina celebraron el 37 cumpleaños del chef en Londres, donde Cristina sorprendió al amor de su vida llenando la casa con globos de todos los colores. "La llené de globos y muchos tenían forma de cerditos", confesó la presentadora.



'Quiero tener un hijo suyo' Aunque la revelación más sorprendente fue la realizada sobre su intención de ser madre. "La madre de David me mandó una foto de pequeño y dije 'me lo como', quiero tener un hijo suyo", dijo con una gran sonrisa. Eso sí, Pedroche aclaró que no tiene prisas por ampliar la familia. "Si tienes un hijo es para cuidarle y estar con él 100%, no para que te lo cuide tu madre. Si tengo un hijo es para cuidarle yo".



Es feliz Y si en lo personal se siente afortunada, en lo laboral también. "El trabajo estoy llena. En el amor ya ni te cuento y mi familia está bien", sentenció feliz con su vida. Más molesta se mostró con las críticas que su aspecto despierta. Ahora que ha perdido peso, Pedroche aclara que sufre por las críticas. "Todos sufrimos por nuestro aspecto desde que vamos al colegio. Claro que me molesta porque no tienen razón y lo argumento", dijo muy molesta y dispuesta a aclarar que se siente orgullosa de su cuerpo y no cree que se merezca críticas.



Invitada en 'El Hormiguero' Cristina Pedroche visitó el programa de Pablo Motos con mucho ritmo, y es que nada más llegar a plató se puso a bailar junto al presentador. Muy sexy con un minivestido negro y botas altas, conquistó a todos a su llegada. Allí habló sobre su marido, su comentadísimo vestido de Nochevieja y sobre su amor por el deporte...



La polémica de su vestido En cuanto a su vestido para las Campanadas, muy comentado y criticado a partes iguales, Cristina está muy sorprendida con la 'caña' que le han dado las feministas, pues "ven una historia que no existe". De hecho, lo que más rabia le da es que "piensen que soy tonta, porque si a mí alguien me obliga a ponerme un vestido, sea de una manera o sea de otra, no me lo pondré. Nadie me obliga a hacer nada".



No le molestan las críticas constructivas A la colaboradora de 'Zapeando' no le molesta que opinen de sus estilismos, pero "cuando me critican de malas maneras, lo único que buscan para mí es el 'click', porque en ese momento 'Pedroche' es tendencia y busca más visitas en su página, y en el fondo eso es dinero".



'Me lo como a besos de cualquier manera' "Me gusta llamar la atención, porque sí, porque soy así", explicaba Pedroche zanjando el tema de su vestido. De momento, su marido, David Muñoz, no se ha probado el diseño, "pero se lo va a poner y estará guapísimo". A Cristina, siempre le da morbo a su marido, y es que "me lo como a besos de cualquier manera".



Se pone lo que le da la gana Orgullosa de su estilo y de sus elecciones, lo tiene claro: "Mi padre y mi madre me decían desde que era pequeña: 'ponte lo que te de la gana siempre que estés guapa y que tú te sientas la más guapa'. Y eso es lo que hago".



