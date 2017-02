Cristina Pedroche y sus locuras capilares

Con lo mona que es esta chica, ¿quién la engañaba a la hora de peinarse? Este look no es defendible lo mires por donde lo mires con esas raíces pasadas por la plancha y esas ondas en el resto de su melena.

A Cristina nunca le ha dado miedo a probar estilos nuevos, pero en esta ocasión su rubio bob con flequillo es por gracia de una graciosa peluca . No está mal y hubiera podido acceder al casting final de cualquier edición del Un, dos, tres... ¿o no?

Y dale con el rubio

A Cristina le pasa como a todas las mujeres, que siempre quieren el pelo que no tienen. Si no, no entendemos esta manía suya de ponerse rubia. Menos mal que no le dura mucho y tira siempre de peluca