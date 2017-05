Cristina Pedroche sale en defensa de Paula Echevarría

QMD!26/05/2017

Cristina Pedroche ha estallado a través de su blog. La presentadora ha querido defender públicamente a la actriz Paula Echevarría debido a todo el revuelo montado por sus palabras en su segunda aparición pública tras el anuncio de su gran crisis con David Bustamante. Después de declarar que "ella no es machista ni feminista, y que ante todo hay que ser personas", fueron muchos los que en redes sociales se lanzaron a criticar duramente la frase, exclamando que Echevarría no tiene idea de lo que significa el término "feminismo". Algo que no ha gustado nada a Cristina​.

La presentadora comienza aclarando que aunque no conoce a Paula personalmente le parece una "grandísima mujer​" y que le parece muy triste que haya mujeres que ataquen a otras mujeres. Al parecer Cristina Pedroche se siente "identificada" con todo el jaleo montado por las declaraciones de Paula. "A mí, me hubiera gustado sentir algo de apoyo y cariño por parte de otras personas conocidas. (Aunque en mi caso casi fue al revés jajaja)".

En su blog, la presentadora explica que no entiende que "se critique a Paula y no al periodista que le preguntó cómo se sentía al ser una mujer a la sombra de su marido", y por ello está convencida que Paula contestó como debería. "Se ha ganado su puesto muy dignamente", apunta tajante Cristina Pedroche. Y es que, tal y como dijo y como ha demostrado Paula Echevarría ella está donde está por su trabajo, no por ser la mujer de... como se insinúo.