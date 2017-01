Cristina Piaget: "Estoy enamorada"

Fue un shock Cristina Piaget tiene un aura diferente a todos los demás. A sus 47 años deslumbra con su belleza, asombra con su tranquilidad y desconcierta con su sinceridad. Está enamorada, no lo oculta, y espera seguir en este estado durante mucho tiempo. Pero es su hijo Paul, de seis años, su fiel compañero de lo que ella llama “viaje”. Después de vivir en el campo, en Piedralaves, Ávila, ¿por qué has decidido volver a Madrid? Porque inicialmente el planteamiento fue que Paul se “conectará” a lo bestia con la naturaleza y tuviese unos “ritmos naturales” que le ayudasen a desarrollar su psicomotricidad y su amor por los animales. Pero ahora, con seis años, necesitaba un buen colegio y la cercanía de su súper abuela. Nuestro hogar sigue siendo Piedralaves los fines de semana. Fue un “shock” para los dos, pues nos hemos ido a vivir al ruidoso Lavapiés, al principio hasta me preguntaba: “Mami, ¿por qué me traes aquí?, hay mucho ruido”… Ya nos hemos acostumbrado y es un logro.

Busco una pareja que quiera a mi hijo ¿Cómo es educar y criar a un niño sola?, ¿tienes ayuda? Mentiría si dijese que es fácil. En mi caso fue una decisión personal tomada desde la libertad y la conciencia. Llevo la casa y todo sola, de vez en cuando tengo una “nany” estupenda, que también es actriz, y vive al ladito y los amigos ayudan también. Los viernes, Paul se va con mi madre, se adoran, no pueden pasar muchos días sin verse. Así puedo decir que he recuperado mi vida profesional, y me siento muy feliz de haber tenido sola a Paul. ¿Cómo te ha cambiado la vida desde que eres madre? Antes tenía una moto de 250 caballos en Bali, donde pasaba largas temporadas, e iba con mi Honda a todas partes. Después de tener al bebé se la regalé a mi mejor amigo y no la he vuelto a coger... Ahora soy más consciente de las cosas que me gustaría cambiar de mí misma para ser mejor persona, escucho más a los demás y me entristece más el ver a los chavales que viven en situación de miseria y que sin culpa de nada sus vidas son el resultado de las decisiones de unos cuantos desalmados que permiten esas guerras injustificadas.

Recordando los 90 Ahora estás sin pareja, ¿sigues buscando el amor o mejor sola que mal acompañada? ¡Ahora justo estoy mejor acompañada que nunca! Y creo que esta vez espero que vaya para muy largo, porque tras diez años sin estar enamorada, ahora vuelvo a sentirlo. La vida es sorprendente y realmente sucede cuando menos te lo esperas ¿Qué buscas en una pareja? Compartir, complicidad, que fluya todo de manera natural, y esa química que no obedece a la razón... Bondad e inteligencia y ahora un valor más que para mí es fundamental, que quiera y abrace mucho a Paul. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de tu época de top model de los 90? A mí me encantaba viajar, aunque era agotador, siempre andaba por los museos y aprendiendo, estudiando idiomas, siempre me gustó, soy casi bilingüe en indonesio, entender culturas diferentes...

Amiga de Bruni ¿Cómo era ese apartamento de Nueva York que compartías con Inés Sastre y Judit Mascó? Divertidísimo. Con Inés solíamos hacer muchas cosas. Montábamos muchas fiestas, porque con ella también compartí casa en París. Nunca he conocido a nadie tan feliz. Con Judit tenemos una anécdota muy divertida: me llevó a tomar algo al “roof” de una de las Torres Gemelas y no nos dejaban entrar con vaqueros. Así que nos compramos unos pareos de playa, nos los pusimos y pudimos subir, con unas pintas... ¡nos dejaron entrar! Te sigue persiguiendo tu historia con José María Cano, hace poco salieron unas fotos en las que aparecíais juntos, ¿sois amigos? Él es una persona que vale mucho y a la que deberían reconocer su ópera y ponerla en el Teatro Real. Eres amiga de Carla Bruni, ¿te gustaría seguir sus pasos? Ella es realmente única y me ha apoyado mucho en momentos que tuve de crisis, de replantearme lo que estaba haciendo… Nos veíamos en los grandes desfiles, prácticamente con la misma edad y los mismos miedos, eso une mucho. Ahora estoy trabajando en una canción que interpreto de un cantautor francés que me encanta, Serge Gainsbourg, y estoy emocionada porque he descubierto otra manera de comunicar a través de la voz. Estoy descubriendo el maravilloso mundo de la música, y me encanta.