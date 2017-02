Cristina Rodríguez, feliz junto a su chico

De paseo con el 'churri'

Cristina no logró hacerse con el Goya como diseñadora de vestuario pero tiene una joya, su novio, con el que la vimos dando un paseo por Madrid.

La estilista de Cámbiame no quiere desvelarnos el nombre del hombre que ocupa su vida desde hace un año, pero sí comparte sin problemas la curiosa manera en que le conoció: “Primero lo conoció una amiga, y me dijo que no era para ella y me lo pasó. Entre las mujeres hay que apoyarse, y si hay que dejarse a los ‘churris’, pues se hace. En este caso no lo probó, pero si lo hubiera probado no hubiese pasado nada.”