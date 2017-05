La razón por la que Cristina deja 'Cámbiame' es ser parte del nuevo programa de Jesús Vázquez, 'Me lo dices o me lo cuentas', según informa la revista 'Lecturas', donde ejercerá de jurado junto a Santi Millán, Yolanda Ramos y Jorge Cadaval .

A pesar de que Cristina abandona el programa 'Cámbiame', lo hace, como decimos, de manera temporal , hasta que finalice su participación en 'Me lo dices o me lo cuentas'. De esta forma, y a diferencia que Torné, la estilista no pierde su puesto.

Deja momentos muy emotivos

No cabe duda de que Cristina ha vivido grandes momentos en 'Cámbiame', donde la hemos visto reír y hasta llorar. Su momento más emotivo llegó cuando lloró al recordar la muerte de un ser querido: "Tengo un amigo del alma que estuvo 50 días en el hospital y cuando despertó no se acordaba de mí. No se si he sido tan buena amiga como se merecía", confesó.