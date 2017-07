Dani Rovira saca a relucir su lado más 'animal'

Ferviente defensor de los derechos de los animales Desde hace tiempo es sabido que Dani Rovira es un ferviente animalista que ha participado en varias campañas en contra del maltrato y abandono animal. El actor se escapó una mañana del rodaje de Súper López en Barcelona para apadrinar la presentación del libro de su amiga Silvia Barquero, presidenta del partido PACMA, 'Animales. La revolución pendiente', una llamada a la acción para la defensa de los animales. El acto tuvo lugar en el Fnac de las Arenas, justamente la que fue una plaza de toros clausurada.



Vegetariano y sin intención de tener hijos Además, hasta el momento, Dani era un animalista comedor de carne, pero el actor ya ha puesto remedio a lo que vivía como una incoherencia y se ha hecho vegetariano. Fue recordando un anécdota durante un rodaje que el actor confesó que no entra en sus planes el tener niños: "En Canal Sur cuando en un programa dije que era vegetariano una chica empezó a hacerme la boca agua y al final le dije que ya no era por el compromiso que tenía con los animales sino también con el planeta y le dije: tú tienes tres hijos y yo ninguno, y yo me estoy comprometiendo con el planeta que van a tener tus hijos cuando yo probablemente no tenga, ósea que cállate porque yo no estoy diciendo que dejes de comer carne, simplemente te digo que yo no voy a hacerlo. Eso sucede mucho, es un proceso psicológico del ser humano. Como no quiero plantearme esto, te voy a bajar a ti donde yo estoy en lugar de subir".



''He comido carne hasta los treinta pero ahora ya no quiero'' El actor también recordó el momento que le comunicó a su familia que se había vuelto vegetariano: "Cuando les comuniqué a mi familia que era vegetariano se montó un drama en casa. Mi padre no podría asimilar que no fuera a comer jamón nunca más", y añadió, "me lo ponen más difícil, para mí es un proceso justo y natural y a cada uno le llega a la edad que le llega si es que le llega". El actor reflexionó sobre la importancia de elegir: "Es muy difícil apostatar en una cultura que ya nos viene impuesta. Cuando me di cuenta ya tenía la comunión hecha. Comemos carne desde pequeños sin saber si está bien o mal y cuando quieres cambiar parece que vas a contracorriente. He comido carne hasta los treinta pero ahora ya no quiero".



''Lo complicado de seguir una dieta es organizarse'' El actor explicó cómo reacciona la gente cuando se entera de que ya no come carne. Para él lo más difícil es organizarse en medio de tanto rodaje ya que su cuerpo lo ha asimilado perfectamente: "Durante un rodaje en Barcelona, había una empresa de catering y si lo avisas con tiempo te encuentras con muchas alternativas, pero ser vegano es más complicado. Lo complicado de seguir una dieta es organizarse porque uno se acostumbra a dejar de comer ciertos alimentos, en mi mundo ya hay mucha gente por la labor, pero siempre sucede que cuando alguien se entera, la persona que no lo es de forma consciente o inconsciente te ataca: que si lo de las proteínas, etc. Es una manera de no hacer el ejercicio del espejo y no querer asimilar que ellos se están equivocando o no han hecho esa evolución".



''Lo que cada uno compra es importante'' También animó a los asistentes a la presentación a colaborar con la causa de forma cotidiana como en la hora de comprar unos u otros productos sin la necesidad de tener que ser tan activistas como él: "Ya no se trata de ser activista o no, nuestra compra es nuestro voto. Lo que cada uno compra es importante. Si el día de mañana el 50% de la gente se hace vegano, las empresas y multinacionales se pondrán las pilas y de repente habrá muchos productos veganos. Es la ley de la oferta y la demanda. Ahora hay muchos más restaurantes y ofertas veganas en restaurantes que hace 15 años. Tenemos que ser conscientes que tenemos un arma muy importante en nuestro día a día que somos nosotros mismo, en nuestros hábitos".



Sin intención de demonizar Rovira no quiere demonizar a los que comen carne sino enamorar a los que lo hacen con su forma de vivir: "Es importante no demonizar el sistema de vida del otro, sino que el otro se enamore del tuyo, educar en positivo. En este proceso con el que relativamente llevo poco, no pienso en lo que ya no puedo comer que me gustaba tanto, sino que intento enamorarme de las opciones que me quedan. En plan, sabes si mezclas el arroz con las legumbres, sale una proteína mucho más potente que la de la carne. Se trata de saber que los nutrientes que necesita el cuerpo están en un montón de alimentos no solo en la carne y el pescado."



Amor perruno Rovira que tiene su sección en 'El hormiguero' "Amores perros" con la que promueve las adopciones de animales, explicó: "Amo a mis perros mucho más que a algunos de mis amigos. Un perro es un animal y entonces una vaca que es. Nos hemos postulado como los dueños y señores de esta tierra porque tenemos más habilidades que los animales pero todos formamos parte de ella. Hacemos lo que nos parece más natural peor estamos yendo a contracorriente. Nos estamos desprogramando del resto de seres vivos".



''Estamos luchando por conseguir firmas'' También habló de su lucha por conseguir firmas para endurecer las leyes contra el maltrato animal. El actor se ha reunido con el ministro de justicia Rafael Catalá hasta cuatro veces: "Estamos luchando por conseguir firmas para endurecer las penas al maltrato animal. He tenido la oportunidad de reunirme con el ministro de Justicia cuatro veces y me hablaba del Código Civil, que en realidad al meterse en materia solo cuentan con el penal y yo me pregunto para que sirve entonces el civil".



