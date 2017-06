Toño Sanchís continúa lanzando dardos a Belén Esteban

"He sido una víctima de sus mentiras y de sus patrañas. Me dijeron: "Tú tarde o temprano vas a ser una víctima de ella porque mira cómo ha acabado con el padre de su hija, con su exmarido, con todos sus exnovios y con todas sus amistades. Nunca hubiera pensado esto, pero es verdad", ha afirmado Toño.

Sabía que no se tenían que ver las caras

Sobre su ausencia y la de su mujer en el juicio, Toño ha explicado que Belén sabía desde el mes de octubre que no tenían que ir a los juzgados. "Al principio pidieron a Lorena que fuera a declarar y luego fue la defensa de Belén quien decidió que no hacía falta" por lo que no entiende cuando la de Paracuellos afirma que le hubiera gustado verse cara a cara con su expresentante.