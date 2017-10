Bisbal mete la pata con Fernando Alonso

El almeriense gasta una broma al piloto asturiano en su Twitter que aún no ha recibido respuesta...

QMD!19/10/2017

No es la primera vez que David Bisbal se convierte en el foco de la polémica por sus tuits. El almeriense se encontraba en Brooklyn celebrando un concierto benéfico, 'Tidal for Brooklyn', junto estrellas de la música como Jennifer Lopez, Stevie Wonder, Luis Fonsi y Daddy Yankee, cuando se encontró entre bambalinas con el piloto Lewis Hamilton.

Y no se le ocurrió otra cosa que grabar un vídeo con él para después publicarlo en su cuenta de Twitter y mencionar a Fernando Alonso. "Amigo Fernando Alonso ayer coincidí con un amigo tuyo en el concierto que hicimos en Brooklyn. Suerte en Austin", escribía el cantante.

En los primeros segundos del vídeo, aparece David diciendo "Fernando, estoy con un amigo tuyo que no te vas a creer". Y de repente, aparece al lado de Hamilton, que saluda divertido a la cámara.

Un vídeo que no pretende molestar al piloto asturiano pero que éste no ha contestado dada la conocida enemistad con el piloto británico. Es posible que David desconociese el mal rollo que existe entre ellos y por ello compartió este vídeo que está siendo tan polémico.