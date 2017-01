David Bisbal se sincera sobre su relación con Chenoa

Precisamente esa ayuda mutua es lo que ayudó a David y a Chenoa a no vovlerse locos con todo lo que estaban viviendo en la calle, rodeados de fans y fotógrafos a todas horas cada vez que salían a la calle: "Yo era muy tímido y fue difícil acostumbrarme a que todo el mundo me conociera. Lo único que sabía de la industria musical era cantar y subirme al escenario ", confesó.

Sus padres, imprescindibles para él

Además, también tuvo buenas palabras para su familia, a la que adora y con la que siempre ha podido contar para todo: "En mi familia sólo cantaba mi padre. Él era boxeador, fue siete veces campeón de España, pero su verdadera afición era cantar", dijo sobre su progenitor, mientras que de su madre compartió una graciosa anécdota: "Mi madre tenía una obsesión por los rizos y siempre me tenía que peinar. Ni siquiera me dio la opción de ver si me gustaban o no", dijo, aunque ahroa admite que le gusta mucho cambiar de look. ¿Será por el trauma?