David Delfín reúne a familiares, amigos y exnovios en su último homenaje

Pelayo no se quiso perder el evento

El estilista de 'Cámbiame' Pelayo Díaz, que recorrió el camino hasta el lugar del evento solo, eligió para la ocasión un traje diseñado por el diseñador específicamente para él, tal y como anunció en su cuenta de Instagram: "Preparándome para asistir a la entrega del Premio Nacional del Diseño a David Delfín de esta tarde me encuentro con esto...".

"Me parece un honor y me prece súper bonito este homenaje. no creo que llegue tarde, como dice mucha gente. Llega cuando llega y no por eso tiene menos valor", comentó a su llegada.