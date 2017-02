Pepe Navarro: "Dentro de 3 o 5 años cada uno sabrá quién es y quién es su familia"

Sus primeras declaraciones Pepe Navarro ha hecho por primera vez declaraciones tras la polémica de su presunta paternidad del hijo de Ivonne Reyes, que se encuentra concursando en la casa de 'Gran Hermano Vip'. El periodista asegura que quiere que todo se solucione para que ambas familias estén tranquilas y en paz. Está dispuesto a admitir errores pasados y a ponerles solución. Y lo hace en la entrega de los premios Pata Negra.



'Hace tres años esa persona de la que estamos hablando me pidió que las hiciésemos, le dije que sí' Se tiende a dar la razón a la parte que habla (por Ivonne Reyes)…

Lo que pasa que cuando yo hablé no se me escuchó y ahora tampoco hablo. Lo que estoy es presentando unos documentos para certificar que lo que yo digo tiene ciertos caminos de veracidad. Lo que se hable del pasado no tiene importancia, lo que importa es el futuro para poder rectificar un error, si es que los hubo, y un error de todos no sólo de una persona. Yo asumo mi parte de ese error, pero creo que se puede subsanar. Algo que es subsanable y que servirá para que vivan más tranquilas una familia, o dos, pues hay que colaborar con ellos. Creo que se está exagerando y llevando a un punto que no beneficia en nada. Hay una cuestión muy clara: hay cinco personas, cuatro menores y una mujer de 21 años que quieren saber cuál es su familia y además quieren vivir en paz y que una persona en concreto las deje en paz. Y esa persona tiene en su mano la solución de todo. ¿Te arrepientes de no haberte hecho antes las pruebas de paternidad?

No es cuestión de arrepentirse o no. Hace tres años esa persona de la que estamos hablando me pidió que las hiciésemos, le dije que sí y de buenas a primeras desapareció de mi vida y de la madre de los otros dos niños. Hay que buscar una solución por el bien de todos.



'Los miedos hace mucho que me los quité de encima' ¿Cómo crees que va a acabar esto?

Esto va a acabar bien, dentro de tres o cinco años cada uno sabrá quién es y quién es su familia. ¿Tienes miedo de ser el malo de la película?

¿Yo voy a tener miedo? ¿Qué he sido hasta ahora? Los miedos hace mucho que me los quité de encima.



'Eva Zaldívar está conmigo' ¿La fiscalía del menor no te ha mandado ninguna notificación?

La fiscalía me ha notificado. La pena es que no me ha llamado a que me persone porque entonces hubiera presentado la documentación de la persona que requiere la tranquilidad para su hijo. ¿Eva Zaldívar (su exmujer) está contigo?

Sí, estamos todos juntos. También Andrea, mi hija, está muy bien. En los últimos exámenes ha sacado sobresaliente. No queremos que entre en ningún circo.



'¿Ha dejado alguna vez de insultarme, de mentir de descalificarme? ' ¿Y Alejandro (el hijo de Ivonne Reyes)?

No lo sé. Me preocupan los cinco. A ningún niño de 15 años le gusta que le digan que su padre es un… A nadie le gusta. Ni a mi mujer que va a un colegio donde da clase a 30 niños. Ella es maravillosa y me apoya en todo. No hay un solo perjudicado y sí una sola persona que puede arreglado todo. Ivonne ha dicho que va salir arrasando, ¿qué opinas de ese momento?

Como lo lleva haciendo hace 15 años. ¿Ha dejado alguna vez de insultarme, de mentir de descalificarme? Inventará mentiras nuevas. Lo que deber hacer es acabar con esta situación.



'Confío que se imponga la cordura' ¿Vais a llegar hasta el Tribunal Europeo?

Confío que se imponga la cordura, no se puede vivir de esta manera. Por nuestra parte posiblemente sí porque tenemos conocimiento de todo pero hay una parte que debería reflexionar.



