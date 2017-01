La emotiva despedida de Miguel Bosé a su sobrina y otros cariñosos mensajes

La modelo barcelonesa, Mar Saura , se ha quedado sin palabras. "No tengo palabras. Demasiado joven. Cuanta tristeza.DEP Bimba Bosé".

La actriz sevillana, Paz Vega , le ha dedicado las siguientes palabras: " Allá donde estés mi querida BIMBA, seguirás brillando y seguirás inspirándonos como lo has hecho hasta ahora... Me quedo con tu fuerza, con tu belleza, con tu sonrisa, con tu luz... Siempre en nuestros corazones... Siempre BIMBA #bimbabose #luchadora#genuina #autentica".

"Tuve la suerte de conocerte y de compartir contigo varios ratitos que me sirvieron para darme cuenta de tu generosidad y de las ganas que tenías de vivir. Muy triste por tu pérdida, se marcha una persona auténtica donde las haya. Buen viaje, querida Bimba" , ha escrito Sara Carbonero en su perfil de Instagram.

Una de sus grandes amigas, Carmen Lomana , también la ha recordado en sus redes: " Adiós mi querida BIMBA has sido una gran mujer y luchadora descansa en paz".

"Sin palabras, helada, nos has dado recuerdos que nunca se borrarán de nuestra mente, has sido una persona que nunca olvidaremos, tu fuerza, tu locura, tu energía... descansa en paz bella Bimba... Te queremos" , ha escrito Estefanía Luyk .

"He escogido esta foto por el recuerdo que me trae ese gran momento! Los dos reíamos! Nos conocimos y nos cogimos un cariño enorme! Te vamos a echar mucho de menos! Hoy es un día muy triste! Te queremos! Mi pésame más sentido para tus niñas y familia... Hasta siempre amiga, descansa en paz..." , compartía David Bustamante en sus redes.

La cantante italina, Laura Pausini , ha compartido en sus redes: "#BimbaBosé una luchadora. Una mujer que mostraba la belleza de no ser todos iguales. Una cantante y actriz que yo respetaba. Descanse En Paz".

El chef Sergi Arola también le ha dedicado unas bonitas palabras: " Acabo de enterarme del fallecimiento de Bimba, descansa en paz querida amiga, donde quiera que estés te has llevado contigo tu magia y estilo...".

"En esta aventura nos conocimos y con esa sonrisa me quedo... que tristeza... una gran pérdida#descansaenpaz #granperdida" , ha escrito la mujer de 'El Cordobés', Virginia Troconis .

Eva González también ha tenido unas bonitas palabras: "Me quedo con tu risa, tu humor, tu buena energía, tu talento y tus ganas de luchar siempre. Buen viaje querida".

"Mi querida #bimbabose la vida nunca muere. Me pongo en pie y aplaudo tu paso por este mundo. Buen viaje cariño" , ha expresado Alejandro Sanz .

"Bimba, eres luz y diversión. Talento y honestidad. Hablo en presente porqué sé que tu ejemplo de lucha y superación siempre estará presente en todos los que te queríamos y admirábamos. La tía con mas personalidad que he conocido nunca" , ha escrito Eugenia Silva .

Angy Fernández

Angy Fernández, que ha recordado su paso por 'Levántate All Stars' junto a Bimba (una de sus compañeras), expresaba lo siguiente en sus redes: "No me puedo creer que te hayas ido. Lloro por tus hijas, por Charlie, por tus amigos y familia".