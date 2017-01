''Quería ADN del Rey para demostrar que Sofía Cristo es su hija''

Además, explica que "me dijo que en la víspera del 23-F, el Rey le dijo que no saliera a la calle. No puedo saber si me mintió o no". No es lo más sorprendente, porque luego cuenta que "quería pelo del Rey para tener su ADN y demostrar que su hija Sofía es hija suya, igual me contó todo esto para darse importancia, yo era muy inocente".