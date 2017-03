Diego Matamoros y Tanit Grande se ven las caras en los Juzgados

No se esperaba nada parecido de su ex

Con gafas de sol fue como llegó Diego a los Juzgados, probablemente para tapar las ojeras de una noche sin dormir, ya que está de lo más preocupado: "No es verdad nada de lo que aparece en la denuncia", quiso aclarar, para añadir después que no se esperaba algo así de su ex, Tanit Grande: "Es la persona que he querido, que tenemos una hija en común y no esperaba nada de esto".