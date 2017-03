Diego Matamoros, primeras palabras tras la denuncia de su ex: "Estoy muy jodido. Yo no soy así"

A pesar de que ahora mismo la vida no le sonríe a Diego, el hijo de Kiko Matamoros quiere demostrar su verdad después de que una de sus ex le haya denunciado ante la Policía por una agresión en plena calle en la madrugada del sábado al domingo de este pasado fin de semana. De hecho, Diego ha querido hablar abiertamente con las cámaras de 'Sálvame' para aclarar todo lo sucedió, dentro de las posibilidades de lo que le dejan sus abogados , ya que el caso sigue abierto.

"Hay testigos y tengo el apoyo de la gente que me conoce y que me quiere", dijo, para luego añadir que sí, Kiko se había interesado por el desarrollo de los acontecimientos desde el primer momento : "Mi padre se ha interesado por mi", confirmó, aunque éste ya ha declarado que " si ha hecho algo mal, que apechugue . Lo primero que tendrá que hacer será pedir perdón".

Una noche muy turbia

"Estoy muy jodido y no entiendo el porqué de estas cosas. Confío en la Justicia y en que se arreglen estas cosas porque yo no soy así. Es la persona que he querido, que tenemos una hija en común y no esperaba nada de esto", explicó Diego muy bajo de ánimos a pesar de que, de momento, según la resolución judicial, se encuentra libre y sin cargos a la espera de que se celebre el juicio en el que el juez estimará si hubo violencia de género o no.

Por el momento, según la versión de Tanit en la denuncia, así fue, y explica que cuando llegaba en la madrugada del domingo a su domicilio, Diego les estaba esperando muy alterado a la puerta del mismo y, tras una intensa pelea, ella acabó, presuntamente, en el suelo tras recibir un golpe de Diego en el hombro mientras él le pedía explicaciones sobre con quién se estaba viendo ahora, una pareja que, según la información que controla Kiko Matamoros, salió corriendo cuando Diego se puso violento.