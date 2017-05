¿Dónde se tomaron sus primeros mojitos Shakira y Piqué?

Shakira ha visitado 'El Hormiguero' para presentarnos su nuevo álbum, 'El dorado', en el que se incluye su exitosa canción, 'Me enamoré' , dedicada especialmente a su pareja, Gerard Piqué , al que "le gustó y se emocionó, pero ya se va acostumbrando a que le haga canciones".

Piqué fue uno de los protagonistas del videoclip de 'Waka Waka', pero no grabó junto a Shakira , por lo que no se conocieron hasta entonces.

Una vez allí, el jugador azulgrana no dudó en decirle: "Voy a ganar para poder verte en la final", y es que Shakira era la encargada de poner el broche final al mundial con el 'Waka Waka'.

La colombiana sintió "algo" desde ese momento, pero puso rumbo a Sudáfrica para el Mundial de fútbol, lugar al que también viajó Piqué con la Selección Española. Antes de viajar, el futbolista la llamó para interesarse por el tiempo y temperatura que hacía allí y ella no dudó en resolverle sus dudas.

Así surgió el amor entre ellos en el 2010 y siete años después han formado una familia de la que se sienten orgullosos. Sus hijos, Milan y Sasha , le han cambiado la vida, pero para bien. "Es el aprendizaje más grande desde el aspecto humano al que he sido sometida. Yo antes era el centro de mi mundo y ahora soy un satélite girando alrededor de mis hijos y ellos son la prioridad y el centro de mi mundo".

De gira con sus hijos

Próximamente, Shakira comenzará su gira mundial y ha decidido que sus retoños le acompañen, aunque "no sé cómo lo voy a hacer porque nunca lo he hecho con dos niños y los míos son dos pero parecen cuatro".

Los pequeños la acompañarán durante una parte, pero "no podré llevármelos todo el tiempo porque también están yendo al cole y no quiero desarraigarlos y que pierdan sus rutinas". Sin embargo, tiene claro que ésta también es una manera de aprender, porque "me interesa que conozcan el mundo, que vayan a Latinoamérica y a otros países de Europa".