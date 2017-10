Dulce se sienta en el polígrafo 'Deluxe'

Pero le cae un jarro de agua fría; el poli confirma que la niña la ha despreciado y se ha reído de ella . Aunque ella cree que no es más que un malentendido; "Nunca me ha insultado ni llamado loca".

Dulce asegura que vive en Sevilla y que no ha vivido con Chabelita por no tener otro sitio al que ir, y el polígrafo dice que es cierto.

Dulce asegura que "He discutido mucho con Chabelita" porque no estudia ni trabaja, "ella tenía la mejor nota en bellas artes, por eso va a hacer diseño, tiene un don".

Los colaboradores estallan ante las contradicciones de Dulce

Si hubo bronca o no entre Isabel Pantoja y Chabelita no ha quedado nada claro, pero es cierto que no se hablan.

Asegura que es mentira que se fuera de casa al enfadarse con su madre; "Isa no se fue de Cantora al cumplir 18, porque estaba yo. Vivió allí todo el embarazo"