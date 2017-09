Dulceida participa en 'Cámbiame' y se lleva un palmo de narices

Paula, la fan de Dulceida que lo propició todo La influencer española de los 2 millones de seguidores se desvive por sus fans, por eso Dulceida quiso estar en 'Cámbiame' este miércoles para sorprender a una de ellas, que es fan incondicional: Paula, una chica de 18 años que, muy pequeña, sufrió un cáncer en una pierna que hizo que no pudiera tener una infancia normal. Es por eso que Paula se refugió en las redes sociales y conoció a Dulceida, de la que dice que es su "ídolo", y lo que no sabía era que su sueño de conocerla estaba a punto de cumplirse...



¿Qué es lo que más le mosquea a Natalia? Fue Natalia Ferviú la estilista del programa que más se conmovió con su historia y la que, finalmente, se quedó con el cambio de Paula. Para ello necesitó ayuda, y fue Dulceida quien le echó una mano. Sin embargo, hay algo con lo que la estilista le guarda resquemor a la influencer: su falta de estudios, algo que le echó en cara a Dulceida, pero también a Paula...



Una afición insana La estilista quiso saber si, además de las redes sociales, Paula tenía alguna inquietud más sana, como la lectura, algo que la chica negó. “Está muy bien tener ídolos, pero no hay que perderse por el camino porque, al final, eso que te deslumbra, la fama, la popularidad… no es oro todo lo que reluce, porque tengo un trabajo que me encanta, pero lloro como tú, siento como tú, tengo días buenos y días malos, y eso no se palpa en mi foto de Instagram”, le contó Natalia para hacerla¡e ver que idealizar vidas ajenas no era sano, y que debería centrarse en vivir su propia historia.



El pasado que más le pica a Dulceida sale a relucir No es la primera vez que dulceida habla de su falta de estudios y de haber sido muy rebelde, e incluso en el programa dijo arrepentirse por ello, pero eso no frenó a Natalia de sacar el pasado que más le molesta a la youtuber: "Lo único que le reprocharía a Dulceida, y mira que la conozco y le tengo aprecio, es que hay que estudiar, hay que estudiar... que yo con eso me enfado", decía realmente molesta.



''Has sido muy valiente, pero ahora te toca comerte el mundo'' Al final, Natalia le agradeció a su fan que la idolatrara, pero que no se centrara en eso, sino en vivir su propia vida: "A tus padres no se lo hagas pasar mal, porque son los que han estado ahí y van a estar. Has pasado una cosa y has sido muy valiente, pero ahora te toca comerte el mundo. Estudia, busca algo que te guste... que puedes estar en las redes sociales pero también en la calle, con la gente, comiéndote el mundo".



