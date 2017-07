Dulceida, sin camisa y a lo loco

Tras ser una de las protagonistas de la Gay Pride Madrid, A ida Domenech 'Dulceida' celebró la segunda edición de su propio Market & Festival Dulceweekend en Barcelona , que se celebró los días 8 y 9 de julio. Además de pinchar como Dj., presentó diversas actuaciones de otros artistas al tiempo que bailaba con ellos y no dejaba de animar al personal.

Esto es algo que, por el momento, la propia Dulceida ha desmentido en sus redes sociales: " Alba y yo nos amamos. Eso no lo tenemos que demostrar a nadie. Como todas las parejas, podemos hacer planes por separado , divertirnos con nuestros amigos juntas y separadas". También, añadió que su mujer tampoco viajará con ella en París y que "no pasa absolutamente nada".

Junto a Dulceida estaba su mujer Alba Paul, con la que últimamente sobrevuelan, de nuevo, rumores de distanciamiento al no pasar juntas los días de sol y relax que la influencer disfrutó sin ella recientemente en Ibiza.

Lo cierto es que las imágenes son calcadas, pero lo peor de ser descubierta fue el aluvión de críticas y bromas por las que Dulceida no ha tenido más remedio que encajar.

Por otro lado, este no es el único frente que por el que está lidiando la blogger, ya que tan solo hace unos días fue acusada de plagio por una fotografía en la playa colgada en su cuenta de Instagram por la modelo Tina Sokolovska que le ha pedido que elimine su foto de su galería al ser una copia de la suya.

Se vino arriba

Aunque no está pasando por uno de sus mejores momentos, Dulceida se entregó al máximo a sus seguidores que también lo daban todo por ella. La conexión entre ambas partes saltaba a la luz pero no fue igual con los periodistas que se interesaron por ella, y es que la influencer no permitió que le hicieran ni una fotografía durante los minutos de descanso.