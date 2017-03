Dulceida confiesa todos sus secretos a Risto

'No me arrepiento de no tener títulos'

La bloguera ha confesado ante Risto que no tiene estudios. "No acabé la ESO en el instituto, fui muy rebelde y no estudié". Tras dejar el instituto, empezó a trabajar, "a mí me gustaba mucho la moda y me hice dependienta, estuve un año en Zara".

Posteriormente, estudió un año de interpretación en Barcelona y otro en Madrid. "No me arrepiento de no tener títulos, no me considero una chica tonta", confesó.