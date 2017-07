Edmundo pasa hambre con Teresa

Sonrientes, sin soltarse de la mano, y muy enamorados , así se presentaron María Teresa Campos y Edmundo Arrocet en la presentación del libro de Terelu, 'Frente al espejo', donde se mostraron más acaramelados y enamorados que nunca. Y es que como Terelu confesó: "Él es la mejor medicina para ella, lo dije y no me equivoqué" .

Orgullosa de las confesiones de Edmundo a Risto

Tras la divertida entrevista que concedió Edmundo a Risto Mejide en 'All you need is love.. O no", donde manifestaba que el sexo a partir de los 60 años "se vive con dificultad, pero se vive", María Teresa se pronunció al respecto: "Me gustó mucho verle en el programa de Risto", confesó con una sonrisa.