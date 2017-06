Edoardo Boscolo (GH14), intervenido de urgencia de un tumor

Importante mensaje a través de Twitter

Tumbado en una camilla de hospital y rodeado de cables pero con buena cara, Edoardo, apodado 'Dodo', explicaba: "Las 'social network' (redes sociales) pueden ser también útiles para informar a la gente para la prevención de las enfermedades. Gracias a la autoevaluación me he detectado un tumor. He ido rápido a un médico profesional que me ha diagnosticado un tumor. Ha sido todo muy rápido. Me han operado y ahora estoy aquí contándolo", decía.