El alegato feminista de Cristina Pedroche

Pablo Motos parece no estar muy fino últimamente con las preguntas que realiza a sus invitadas del género femenino. Si hace dos semanas se convertía en tendencia en redes sociales por las ​preguntas poco acertadas, según su público, a las protagonistas de 'Las chicas del cable' -Maggie Civantos, Blanca Súarez, Ana Fernández y Nadia de Santiago- este jueves Pablo Motos hacía saltar a la presentadora Cristina Pedroche.

Pablo quiso saber si no quería ser madre, después de haber leído que Dabiz lo estaba deseando. Cristina, cansada de que esta sea la pregunta que más le hacen desde que contrajo matrimonio, contestó de una manera muy tajante y dejando claro cual es su postura a esta recurrente pregunta: "No queremos ser padres ahora porque los dos amamos nuestra profesión y queremos seguir haciendo muchas más cosas y cuando seamos padres. Sí, queremos tener hijos, pero nunca se sabe, yo soy joven, tengo 28 años, y si tengo hijos en el futuro es para cuidarlos yo cien por cien. No que se queden todo el día con mi madre o con mi suegra, así no, los quiero cuidar yo y ahora mismo no puedo. De todas formas esta obsesión de obligar un poco a las madres o a las mujeres a ser madres, ¿por qué? Es que dicen ¿en serio? ¡y te perderías eso?".

Cristina Pedroche, ¿organizadora de despedidas de solteros?

Tras este tenso momento, Pablo Motos quiso saber si era cierto o no que antes de ser reportera dicharachera organizaba despedidas de solteros y solteras. "Es cierto. Y era muy divertido. Elstrippers lo elegía… si era despedida de solteras lo elegía la amiga que estuviera organizando la fiesta. No yo. Hay un catálogo, tú ves las fotos… bailen, se divierten y ya está-.-. hay veces que hay cosas muy fuertes… los strippers cuando se desnudan y enseñan tal está eso duro… ¿pero por qué estoy hablando de eso? ​