El amistoso reencuentro de Paz Padilla y Rosa Benito

Tamara Gorro celebra su 30 cumpleaños

El pasado 18 de enero, Tamara Gorro alcanzaba la treintena. El famoso rostro televisivo ha querido celebrar esta fecha tan señalada organizando una multitudinaria fiesta a la que han acudido algunos rostros conocidos, propiciando a su vez el reencuentro entre Paz Padilla y Rosa Benito.

“Hoy es un día muy especial. Celebro mis 30 años rodeada de la gente que más quiero. Me falta mi mitad que no pudo acudir pero siento su presencia. ¡Os mostraré todo el miércoles familia virtual!”, dijo Gorro en Instagram sobre esta fotografía, no sin antes apuntar que el vestido ha sido diseñado por ella misma.