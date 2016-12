Cristina Rodríguez cierra su mejor año ¡nominada a los Goya!

El año más redondo de Cristina Cristina Rodríguez no puede negar que la vida y el universo están de su parte, y así lo dijo hace poco en una entrevista que concedió al diario 'El Mundo': "La vida ha sido muy generosa conmigo", comentaba. Y es que no es para menos: después de lanzarse de cabeza a ser jurado del show de Telecinco 'Cámbiame', un formato totalmente nuevo en todo el mundo, ahora puede respirar tranquila porque todo ha salido bien: "Estoy recogiendo los frutos y es increíble", añadía tras conocerse ¡que tiene dos nominaciones a los premios Goya!



Sus nominaciones Muchos conocen la faceta como estilista dicharachera de Telecinco, pero muy pocos conocen su faceta cinéfila, y es que Cristina tiene muchos años a la espalda dedicados al séptimo arte. Ella es figurinista de profesión (diseño de figurines para el vestuario de películas), y ha trabajado en filmes como 'No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas', de María Ripoll, o 'Tarde para la ira', de Raúl Arévalo, por las que ha conseguido las nominaciones.



No es la primera vez A pesar de que ahora la Academia de Cine ha decidido que sea una de las nominadas al premio de Diseño de Vestuario para premiar su esfuerzo, ella ya tiene otras tres nominaciones en su haber por 'El cónsul de Sodoma', '3 bodas de más' y 'Por un puñado de besos'. ¿Será éste por fin su año? Dos nominaciones ¡siempre dan más posibilidades!



¿Quién se lo iba a decir a ella? "Profesionalmente, he descubierto el mundo de la televisión. Yo vengo del cine y los del cine somos muy clasistas y de repente, la televisión me fascina. Me ha abierto una nueva puerta", contaba en el año 2007 a El Mundo. Por aquel entonces, poco se podía imaginar aquella jovencísima Cristina lo que la vida le deparaba. Ella descubrió su pasión por el espectáculo gracias a una beca en la Ópera de Turín, cuando aún era una estudiante, y poco a poco se fue forjando una carrera que ha terminado por pagarle con la moneda de la fama y el reconocimiento.



''Soy osada'' "Soy bastante kamikaze y soberbia", se describía tras su paso por Supermodelo 2007. "Me asusto de todo al principio, pero una vez que me lanzo ya no miro para atrás jamás. Es mi filosofía de vida. Soy osada".



¡Hasta tiene un libro! Esa misma osadía es la que le llevó a publicar el 8 de enero de 2008 su libro "Cómo no ser una hortera de bolera", en el que da consejos de cómo vestir para cada ocasión cuando una no encuentra nada que ponerse, sentirse guapa yendo a la moda y no fallar en el intento siendo, cómo no, una 'hortera de bolera'.



'Supermodelo', su salto a la fama Su gran salto a la televisión vino en 2006 de la mano del programa de Cuatro 'Supermodelo', en cuya primera edición fue estilista jefe, para pasar en la segunda a directora del centro (además de mantener sus funciones de la primera edición). Un show a medio camino entre el talent y el reality que educaba a chicos y chicas que querían dedicarse al mundo de la moda sobre las pasarelas.



Estuvo durante dos exitosas ediciones Con Judith Mascó (presentadora) compartió las dos primeras ediciones de la mano de los jueces Antonia Dell'Atte, Moncho Moreno y Paola Dominguín (2006), aunque en la segunda edición (2007) fueron sustituidos por Daniel El Kum, Manuel Batista, Vicky Martín Berrocal y Fiona Ferrer. Ya en la tercera y última edición, Cristina fue sustituída por Josie, mientras que Marie-Ange Schmitt se ocupó de la dirección del centro.



