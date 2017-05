El ataque de celos de Kiko hacia Gloria Camila

" Claro, tú estás encantado, ya lo veo... Sigue por ese camino, Gloria... ¡Luego no vengas a mí a pedirme que follemos! ", advirtió el macho alfa a su novia. Laura Matamoros, habitante de 'tierra de nadie' y testigo de la bochornosa escena, se acercó para intentar tranquilizar a Kiko, aunque el joven parecía no atender a razones.

''¿No estoy en mi derecho yo de defender lo mío?''

"Lo hace con una que tiene novio, porque sabe que no va a haber nada, más que un tonteo. Ella no es así, ella es tonta, eso es lo que le pasa. Se cree que me va a provocar. Me jode que esté ahí tirado, tumbado así, para provocarla. Que le tire los trastos a la otra, que está soltera", continuó diciendo.

Antes de añadir: "Que yo he estado con muchas más mujeres que ella con hombres y que él, seguro que también... Ya me está tocando los huevos. Se cree que me chupo el dedo, el papanatas este... ¿No estoy en mi derecho yo de defender lo mío? ¿O qué pasa?".