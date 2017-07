Juan Miguel, un auténtico semental Nada más entrar en el plató, Jimmy Giménez-Arnau ha recordado cómo bautizó a Juan Miguel en su día. “Lo llamaba ‘Búfalo Gay’. Se lo tira todo”, afirmó entre la risa de los presentes. Pronto, Jorge Javier ha querido saber si él es más ‘de mortero o de monedero’. “Depende del momento”, contestó sin pensárselo.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Su trío más reciente Y es que el peluquero más famoso de la pequeña pantalla sabe disfrutar muy bien del sexo, sin cerrarse a nada. Lydia Lozano ha desvelado que nada más llegar a España y tras pasar por plató, se fue de fiesta y acabó marcándose un trío con un chico y una chica. “Me lo pasé genial. Salí del programa y tenía ganas de fiesta”, asegura.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

''Karina nunca me ha pillado con nadie en la cama'' Juan Miguel saltó a la fama tras su problemática relación con Karina, con la que ha tenido a lo largo de los años sus idas y venidas. Sin embargo, recuerda con gran cariño su relación con la cantante, más después de que le brindara un regalo tan especial como su hija Rocío. “Yo de Karina me casé muy enamorado”, señala. Pese a que la intérprete de ‘Las flechas del amor’ afirmó en su día que lo pilló un día en la cama con un hombre, él lo niega categóricamente: “Karina nunca me ha pillado con nadie en la cama”.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Problema de picores Juan Miguel sufrió en la isla las picaduras constantes de los insectos, algo que afectó de lleno a sus comentados picores genitales. “Antes de entrar en ‘Supervivientes’ me pincharon una cosa para que no me picara ningún bichito. No me picó nada en un mes, pero luego ya me picó todo”, desveló el estilista.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Su noche más loca Jorge Javier quiso conocer cuál es la mayor ‘juerga’ que se ha pegado en su vida. “Había casi un equipo de fútbol. Y futbolistas conocidos de primera división. Nos pegamos una fiesta fuerte”, dijo sin ningún tipo de reparo. ¿Quiénes serían los afortunados deportistas?



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

''Ese chico tiene un problema muy grave'' Tras confesar que no es de enamorarse, el programa le ha puesto las declaraciones del hombre que aseguró que había mantenido una relación en el tiempo con él, incluso cuando tenía intención de casarse con una mujer. “Ese chico tiene un problema muy grave… Yo con él no he tenido absolutamente nada. Lo conozco desde hace muchos años… Si alguna vez he tenido algo con él, iría borracho”, sentencia el estilista.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia