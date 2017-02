El 'cabreo' de Ana Obregón con Iñaki Urdangarin

"Flaco favor le están haciendo a la monarquía y a la justicia", continúa Ana, que añade: "Después de esto dan ganas de no pagar impuestos. Después de esto se avergüenza uno de ser español, y eso que me siento española hasta la médula" comentaba Ana.

20 años dedicados a Hacienda para...

"Como yo hay muchos españoles que llevamos muchos años trabajando, en mi caso de los 40 años que llevo trabajando, 20 años lo he hecho para Hacienda. Siempre he cumplido pensando que esos 20 años de mi vida los dedicaba a la sanidad, a la cultura, a ayudar a las personas y niños que lo necesitan. Me da asco pensar que he estado 20 años manteniendo a los corruptos", sentencia Ana, que acompaña sus palabras con una sarcástica imagen.