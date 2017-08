El desgarrador testimonio de Marisol Ayuso

La cara más desconocida de Marisol Ayuso Marisol Ayuso vivió un nuevo renacer mediático a su paso por 'Aída', comedia de Telecinco en la que interpretaba a la recordada 'Bim Bam Bum'. Aunque asegura estar muy agradecida por la oportunidad que le dio Nacho G. Velilla, creador de la serie, reconoce que al principio fue muy duro.



Difícil comienzo en 'Aída' "Los inicios en 'Aída' fueron difíciles. Había cosas que no entendía. Nacho tenía una imagen de las vedettes que no era la que yo tenía… Lloré al principio. Hacía mucho tiempo que no hacía televisión y tenía que volver a conectar", afirmó, aparte de señalar que Carmen Machi le ayudó mucho en este proceso de adaptación.



Una profesión que requiere sacrificio La veterana actriz, de marcado recorrido teatral, habló sobre las dificultades que han pasado muchos compañeros de profesión, especialmente aquellos que se dedican a trabajar sobre las tablas. "Muchos actores de ante no tenían dinero ni para pagarse una casa, vivían en un hostal", afirmó.



''Estuve a punto de casarme'' Ayuso, de 74 años, también habló de su desconocida vida sentimental, asegurando que su gran problema siempre ha sido que acaba enamorándose de quien no debía. "Estuve a punto de casarme. Faltaban ocho días para la boda. Al principio era un ser maravilloso, con mucho dinero, me enamoré de él, me dijo que tenía que dejar la profesión", recordó. La vedette aceptó abandonarlo todo por esta persona, sin embargo, pronto comenzó a intentar controlar su vida. "Me tenía que vestir con la ropa que él me compraba, no podía hablar ni de teatro ni de mi profesión…", declaró.



''Se le fue la mano'' La relación terminó cuando un día fue a ver sus fotos y vio que ya no estaban. "Me dijo que las había quemado porque yo ya no iba a pertenecer a ese mundo… Discutimos y se le fue la mano, un poco", afirmó. Acto seguido, decidió volver al trabajo y no tuvo muchas dificultades para encontrar papeles, aunque tuvo que soportar las habladurías de la gente. "Sentía vergüenza, tenía tan solo 19 años. Lo pasé muy mal en ese momento… A mi vuelta oí de todo", recordó.



''Tuve poco contacto con mi padre'' Jorge Javier le preguntó por qué no solía hablar de su padre, el actor radiofónico Pedro Pablo Ayuso: "Mi padre se separó de mi madre y tuve poco contacto con él. No fue una separación amistosa. Es un tema que no es agradable… A él le gustaban mucho las mujeres, las enamoraba con la voz".



El amor de su vida Ayuso desveló que nunca ha mantenido relaciones con compañeros de profesión y que el amor de su vida fue un constructor, pero que la relación no llegó a cuajar por la incompatibilidad de horarios. "Con este no me aburría, era muy guapo, pero no pudo ser", se lamentó.



Su relación de amistad con Lina Morgan Marisol Ayuso alcanzó una gran notoriedad por sus trabajos con Lina Morgan, siendo especialmente recordada su participación en 'Celeste no es un color'. Sin embargo, la actriz afirmó que, aunque al principio de sus carreras eran grandes amigas, la relación fue cambiando con el paso de los años. "Lina Morgan cambió cuando se compró el teatro. A partir de entonces se distanció de mí", dijo la artista.



''Lina era una persona muy desconfiada'' Ayuso negó que Toni, el que fuera pareja del hermano de Morgan, tuviera algo que ver en ese distanciamiento. Además, señaló que no cree que la actriz cómica fuera mala, simplemente que su personalidad fue cambiando con el paso de los años. "Lina se volvió una persona muy desconfiada. Eso fue lo que la hundió. A su alrededor ha tenido a gente maravillosa, como Pavo Valladares, y ella siempre ha cerrado las puertas", señaló. Aunque asegura que no se puede quejar del trato que le dio como compañera, recordó una anécdota que la dejó destrozada: "Un día entré en su camerino y la vi que llevaba dos sortijas maravillosas, le dije 'vaya brillante', y me contestó: 'es que todo no se puede tener en la vida, yo tengo esto y tú tienes una hija'".



